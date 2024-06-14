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正規未使用ポールスミス　パスケース付きコインケース　ブライトST　ネイビー　本革
商品番号 K49320697609
商品名

正規未使用ポールスミス　パスケース付きコインケース　ブライトST　ネイビー　本革
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★正規未使用ポールスミス　パスケース付きコインケース　ブライトST　　ネイビー　本革★箱あり　/ネイビー/　コインケース１裏側にパスケース　ICなど入れれます　カードポケット1　★本革レザー　　フロントにあるカラフルなステッチが魅力的なパスケース付き小銭入れ小銭入れ内側のマルチストライプ柄がさりげなくブランドアピールしてくれるお洒落な逸品です★SIZE11ｘ8cm★MADE　IN　CHINA製本物正規品/参考価格13990円★未使用ですが保管時についた裏に薄い爪あと1か所あります
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