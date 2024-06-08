NEW ERA 59FIFTY GIANTS YG ブラック×ブラック

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カラー···ブラック形···ベースボールカラー···ブラック（オールブラック）形···ベースボール素材···コットンサイズ…75/8（60.6cm）読売ジャイアンツとのコラボコレクションが登場。[59FIFTY]をベースモデルに、フロントとリアには読売ジャイアンツの球団ロゴとワードマーク、ライトサイドには「ニューエラ」100周年ロゴをレイアウトしたスペシャルモデル。ニューエラとジャイアンツのコラボキャップです。オールブラックは、ニューエラ、ジャイアンツオンラインショップ共に、現在は販売しておりません。当方は、ニューエラオンラインで購入しました。こちらは59FIFTYですので調整はありません。60.6cmと少しゆとりのあるサイズです。こちらもバイザー上に貼ってありましたステッカーをバイザー下に貼り替えてあります。剥がれた時にステッカーまわりとステッカー下の色褪せ違いを防ぐ為です。新品未使用品ですが、自宅保管品である事をご理解下さい。画像で、光の加減で、刺繍や内側が白く見えるとこがございますが問題ございません。※こちらは59FIFTYです。スナップバックのような調節がございません。サイズ違い等の返品はお受け致しかねますのでご注意下さい。納得頂ける方のみお願い致します。写真のような状態で発送させて頂きます。宜しくお願い致します。