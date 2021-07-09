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ドラゴンクエスト　スマイルスライム　マグカップ6個セット
商品番号 T57388876144
商品名

ドラゴンクエスト　スマイルスライム　マグカップ6個セット
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 4,799 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ドラゴンクエストのスマイルスライムシリーズのマグカップ6個セットです。デザインは、スライム、キングスライム、スライムタワー、スライムナイト、はぐれメタル、ゴールデンスライムです。購入後、未使用のまま箱に入れて保管しておりましたが、コレクション整理のため出品いたします。写真は箱から出して撮影を行いました。未使用で、大きな傷等は見当たりませんでしたが、あくまで素人保管ですので、気にされる方はご遠慮ください。
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