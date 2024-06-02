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ライスナインテン　コーデュロイ　ハイネック　ペイズリージッププルオーバー
商品番号 J81053201604
商品名

ライスナインテン　コーデュロイ　ハイネック　ペイズリージッププルオーバー
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 7,051 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ネックの高さが約18cmほどあり、様々な形にして着用が可能です。ペイズリー、コーデュロイの組み合わせが高級感を感じさせます。ライスナインテン(RICENINETEN)は、木村昭平がデザイナーを務める日本のメンズファッションブランド。◯ブランド名：ライスナインテン　RICENINETEN◯カラー：ワインレッド◯サイズ：2着丈73cm身幅60cm◯状態：AN:新品S:未使用、未使用に近いA:目立った傷や汚れなしB:やや傷や汚れあり(使用上問題なし)C:傷や汚れあり(使用上問題なし)D:状態が悪い〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜迅速な発送を心がけております。早ければ即日、翌日までには発送致します。やむを得ない事情で発送が遅くなる場合はお伝え致します。複数点ご購入の場合割引きさせていただきますので、コメントにてお知らせ下さい。気持ちの良い取引きをさせていただければと思いますので、よろしくお願い致します＾＾#ゆーたろ古着　←その他の出品はこちらドメブラ　ドメスティックブランド
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