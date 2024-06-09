NEW ERA ゴルフウェア METAL FLAG ベルト

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ご覧いただきありがとうございます。下記内容をご確認いただき、ご了承の上ご購入お願い致します。【商品名】ニューエラメタルフラッグレザーベルト【詳細】全長/約104.5cm(バックル除く)横幅/約3.7cm【状態】レザー部分に凹みや擦れ傷等の使用感が見られます。商品により異なりますが、主にプチプチ及びOPP袋を使用し梱包致します。ご不明点がございましたら、お気軽に質問して下さい。────────────────────〈検索ワード〉GOLFメンズレディース金具バックル服飾小物スポーツゴールドブラックブランドロゴtp-23x740