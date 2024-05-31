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エムピウ 13016147 MF2p25_Boc ネイビー
商品番号 Y98507493253
商品名

エムピウ 13016147 MF2p25_Boc ネイビー
ブランド名 エムピウ
特別価格 税込 13,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

品番13016147MF2p25_Bocエムピウ　m+millefoglieⅡP25折り畳み財布　二つ折財布商品名：ミッレフォッリエ2P25付属品：専用箱(うち袋付)・ギャランティカード(正規品保証書)本体寸法：W110×D85×H25mm重量：100g生産国：日本機能的に折り重ねた構造を一枚革で巻きとめギボシで留める財布［millefoglie］。【P25BUSCHETO】は比較的濃色寄りで艶がありプルアップが現れるイタリア製タンニン鞣しの一枚革を使っています。内装の主要部は独特の素材感を出したピッグレザー、お金などが触れる部分には汚れが目立たないような濃色の綿を配し、厚さが25mmのP25シリーズで、お札10枚・コイン大小15枚・カード類15枚程が収納可能です。
http://narcologia.ru/goods/rouge641910.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric437645.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate506548.html
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