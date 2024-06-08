LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン モノグラムラウンドファスナー 長財布

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LOUISVUITTONルイヴィトンモノグラムジッピーウォレットラウンドファスナー長財布ネイビーモノグラム柄のラウンドジップ型の長財布ですほぼ新品のような状態でとても綺麗です。中古品となりますのでスレ等はございます。神経質な方はご遠慮下さい。中古品販売の為現状でのお渡しとなりますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。箱は経年劣化や色褪せ等ありますカラー···ブルー財布形···長財布素材···本革