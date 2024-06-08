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LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン モノグラムラウンドファスナー 長財布
商品番号 F53733969717
商品名

LOUIS VUITTON ルイ ヴィトン モノグラムラウンドファスナー 長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 33,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LOUISVUITTONルイヴィトンモノグラムジッピーウォレットラウンドファスナー長財布ネイビーモノグラム柄のラウンドジップ型の長財布ですほぼ新品のような状態でとても綺麗です。中古品となりますのでスレ等はございます。神経質な方はご遠慮下さい。中古品販売の為現状でのお渡しとなりますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。箱は経年劣化や色褪せ等ありますカラー···ブルー財布形···長財布素材···本革
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