ルイヴィトン 限定 バンダナ ブルー コインカードホルダー 小銭入れ 財布

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商品詳細
LOUISVUITTONルイヴィトン限定LVバンダナ柄コインケース【使い勝手抜群】キャッシュレス時代にピッタリな「コインカードホルダー」プレーンレザーとプリント入りのカウハイドレザーで仕立て、ブリーチ加工を施したようなバンダナ調の背景にユニークなモノグラムパターンをあしらった「コインカードホルダー」。あらゆるポケットにすっきり納まるコンパクトサイズながら、クレジットカード用スロット、ファスナー付きコインポケット、紙幣用コンパートメントを備えています。状態は写真をご確認下さい現状渡し■製品仕様■8x14.5x1cm(幅x高さxマチ)素材：レザー（皮革の種類：牛革）ライニング：テキスタイルトリミング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）カード用ポケットx4ファスナー式コインケース紙幣用フラットコンパートメント
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