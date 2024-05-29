【NIKE】ロサンゼルス・エンゼルス　Classic99　ネイビー＆レッド

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LAAngels大谷翔平★正規品・新品未使用品★●フォルム：Classic99(クラシック99)ローキャップシリーズのヘリテージ86やレガシー91と違ってナイキキャップの中では割と深めの被りです。ニューエラ59FIFTYのようなゴツゴツとした角ばりは無く、ナイキらしいスポーティーなシルエットでとても被りやすいです。●ポリエステル製●カラー：ネイビー(ボディ)×レッド(ロゴ＆つば裏)●サイズ：54-61cm(マジックテープ式)◆単品値下げ不可2点セット購入→合計価格から2000円引き3点セット購入→合計価格から3000円引きこれら以外の値引きは不可とさせていただきます。\"ダメ元でとりあえず聞くだけ聞いてみよう\"というのもご遠慮ください。アスレチックス---------当商品は安心のらくらくメルカリ便発送です。ゆとりある60サイズ箱に梱包し宅急便でお届けします。コンビニ受取り設定が可能なゆうゆうメルカリ便(ゆうパック)に切り替えることも可能です。ご希望があれば購入前にお申し付けください。