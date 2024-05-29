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- 【VERONIQUE BRANQUINHO】TWIST TSHIRT 139T
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商品詳細
#USEDLAIKAご覧いただきありがとうございます。【VeroniqueBranquinho】創業者のヴェロニクブランキーノは1973年、ベルギーのブリュッセルに生まれる。セント・ルーカス・スクール・オブ・アートで絵画を専攻し、その後91年にアントワープ王立美術アカデミーに入学。卒業後、1997年パリのギャラリーで展示会を開き注目を集め、1998-1999年秋冬よりパリコレクションに参加。初期のメンズラインより半袖カットソーになります。ブラックをベースにソリッドなレッドのライン。肩のラインから右前方に向かって斜めにズレたパターンとバイアスにとられた背面。80年代後期のベルギーブームを彷彿とさせる、ゴスの要素を取り入れたダークな世界観を得意とする本ブランドらしい1着。カラーリングとスリムなサイジングは、グランジやゴスを彷彿とさせますが、上述した捻りのパターンワークが合わさる事でモードなニュアンスの輪郭が強まります。この機会に是非。着用者体型(170cm細身)着画で使用しているアイテムは全て出品中又は出品予定ですので、そちらも是非ご覧ください。サイズ表記:44総丈68肩幅39.5身幅43袖丈18.5素材:コットン94%エラステン6%◆フォロー割1000円OFFです。◆当ショップとしましてはデザイナーズブランドと古着のMIXで合わせて頂くのがオススメ。krisvanasscheやdirkvansaeneなどのTシャツで合わせるのも良いですし、marinayeeやrierなどのデニムパンツで合わせても◎◆メンズでもレディースでも着用して頂けます。◆他にもテーラードジャケットやセットアップ、フレアスラックス等出品しておりますので、是非ご覧下さい。◆プロフィールに注意事項等、記載しておりますので購入、コメントの前に一読下さい。◆ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/traverse543626.html
http://narcologia.ru/goods/conception748157.html
http://narcologia.ru/goods/stair192400.html
VERONIQUE BRANQUINHO】TWIST TSHIRT 139T | domyzglowa.pl
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