【美品】ボッテガヴェネタ　長財布グリーン

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商品詳細
今年の一月の寅の日にボッテガヴェネタ銀座店で購入しました。外出時には緑の布袋に入れてましたので本体はほとんど汚れがありません小銭入れにはお守りしか入れてないので綺麗なままです。緑の保存袋、箱がつきます9ヶ月使用してますのでご理解のある方にお譲りします。
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