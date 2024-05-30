HYSTERIC GLAMOUR GIRL キムタク着 ヒスガール Tシャツ

ヒステリックグラマーモナリザTheallhystericgirltシャツです。袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···クルーネック季節感···春、夏、秋、冬自宅保管です。古着にご理解ある方のご購入でお願いします。サイズM肩幅45cm身幅 49cm着丈 66cm袖丈21cm素人採寸ですので多少の誤差はお許しください。



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