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IL BISONTE / ロングウォレットとコインケース
商品番号 K89237717674
商品名

IL BISONTE / ロングウォレットとコインケース
ブランド名 イルビゾンテ
特別価格 税込 8,528 円
在庫状況 あり

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商品詳細

8/12まで一時的に値下げさせて頂きます。ご購入検討の方はご確認ください。洋服のテイストが変わったため、以前着用していた洋服、アクセサリーなどをまとめて出品しております。宜しければ、他のアイテムもぜひ見ていって頂けると嬉しいです！---\u003c\u003cまとめてお得\u003e\u003e-----------まとめて配送させて頂くことにより配送代が安くなるため、その分商品も値引きさせていただきます!!・アクセサリーどれでも2つで300円OFF☆・洋服とバッグどれでも2つで5%OFF☆※割引は同時配送対象の合計金額に対して行われます※同時購入はkyuの出品商品が対象となります--------------------------------スタンダードなラウンドジップ仕様のロングウォレットとコインケースのセットです！ILBISONTEならではのシンプルなデザイン。フロントにはお馴染みのブランドロゴを配置。ユニセックスで使え、長くご愛用していただけます。使えば使う程手になじみ、使い込むことで世界に一つしかない、自分だけのアイテムに変化します。元値ロングウォレット:46,200円コインケース:10,450円［取引時の注意事項]日常使いを行っていた使用歴はあるため、気になる方は予めご遠慮いただければ幸いです。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革
http://narcologia.ru/goods/encourage551272.html
http://narcologia.ru/goods/stealth511676.html
http://narcologia.ru/goods/flight421428.html
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