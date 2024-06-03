IL BISONTE / ロングウォレットとコインケース

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8/12まで一時的に値下げさせて頂きます。ご購入検討の方はご確認ください。洋服のテイストが変わったため、以前着用していた洋服、アクセサリーなどをまとめて出品しております。宜しければ、他のアイテムもぜひ見ていって頂けると嬉しいです！---\u003c\u003cまとめてお得\u003e\u003e-----------まとめて配送させて頂くことにより配送代が安くなるため、その分商品も値引きさせていただきます!!・アクセサリーどれでも2つで300円OFF☆・洋服とバッグどれでも2つで5%OFF☆※割引は同時配送対象の合計金額に対して行われます※同時購入はkyuの出品商品が対象となります--------------------------------スタンダードなラウンドジップ仕様のロングウォレットとコインケースのセットです！ILBISONTEならではのシンプルなデザイン。フロントにはお馴染みのブランドロゴを配置。ユニセックスで使え、長くご愛用していただけます。使えば使う程手になじみ、使い込むことで世界に一つしかない、自分だけのアイテムに変化します。元値ロングウォレット:46,200円コインケース:10,450円［取引時の注意事項]日常使いを行っていた使用歴はあるため、気になる方は予めご遠慮いただければ幸いです。カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革