姫路レザー 35mm ブラックバックル ベルト ブラック 栃木レザー 黒

肉厚(最厚部=3.6mm)な姫路レザーを使用した、35mm幅のベルトです。Aランクの皮革を使用致しておりますが、フルグレインレザー(銀面付き革)ですので、画像では判別出来無い程度の凹凸など御座いますが、本革らしい野性味溢れる逸品です。天然皮革本来の味を活かす為、あえてコバ染を行っておりませんので、原皮染色時の浸透度合いにより、灰芯の濃さに個体差が御座いますので御了承御願い致します。剣先部分を少し長めにしておりますので、アウトしたトップスから、少しバックルを覗かせるトレンドのウエアリングが可能です。コバ(エッジ)部分をラフに手作業で僅かに斜めに削っております(粘りの有るオイルレザーですので御使用当初はコバの削りにバラツキが御座いますが、御使用に伴い馴染んで揃ってまいります)。姫路レザーは栃木レザー同様、セレクトショップにて多数採用されている高級皮革です。ベジタブルタンニングのオイルドレザーは水分や摩擦に強いタフな革です。しなやかで粘りの有る質感は抜群です。コバ(エッジ)部分を僅かに斜めに削った後に磨き上げておりますので、立体感と高級感があるビンテージ仕様です。ボリューム抜群のバックル(このバックルだけでも出品価格以上で販売されております)は高価なブラックニッケルメッキが施されておりますので雰囲気があります。カラーは深みの有るブラックです。涙型のピンホール/スクエアカットした剣先等、拘ったベルトです。全長=113cmで、カットによるサイズ調整が可能ですので、中心穴で着用の場合95cmくらいのウエストサイズの方まで対応致します。本来のウエストサイズ(腰の一番細い部分)とベルトを締める位置では、長さが異なりますので、必ず所有されているベルトのバックルピン先から、使用穴までの長さ測って頂く事を御奨め致します。カラー...ブラック素材...本革



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