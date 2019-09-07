グッチ 長財布 折りたたみ エンボス デカロゴ レザー ブラック

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商品詳細
GUCCIグッチ長財布二つ折り財布428779エクセルという店で購入してます。領収書は無かったのでお買い上げ証明書を付属します。普段用で購入したのですが、結局家でのカード収納に使っていました。小銭などは入れておりません。綺麗な商品だと思いますが9枚目、コバの部分にひび割れが少しあります。確認よろしくお願いします。収納カード入れ16コ小銭入れ1コ札入れ5コカラー:ブラック黒色素材:レザー付属品：本体、箱、袋ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします財布形···長財布
http://narcologia.ru/goods/reproduce516555.html
http://narcologia.ru/goods/competitive458581.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle961525.html
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