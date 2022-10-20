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NIKE DUNK LOW REVERSE KENTUCKY ダンクロー　ナイキ
商品番号 F56489694554
商品名

NIKE DUNK LOW REVERSE KENTUCKY ダンクロー　ナイキ
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,574 円
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商品詳細

メインカラー···ホワイト、ブルー人気モデル···NIKEダンクスニーカー型···ローカット(Low)NIKEDUNKLOWRACERBLUEANDWHITE/REVERSEKENTUCKY一度短時間着用の美品発送前はできる限りのクリーニングをして、汚れをできるだけ除去してから発送いたします。他の商品と併せて購入いただける場合、割引いたします値下げ交渉承ります離島への発送をご希望の方は購入前にお伝えください
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