エルメス　半袖Tシャツ　コットン100% メンズ

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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます。【ブランド】エルメス【カラー】ミントグリーン【サイズ】着丈68㎝胸囲47㎝【状態】特に目立つようなダメージはありませんがタグがチクチクしてしまった為、内側のエルメスジャパンのタグを切ってしまいました。3年前に銀座店で購入したものです。【注意事項】used品になりますので神経質な方はご遠慮ください。ご理解ある方のみご購入お待ちしております。
http://narcologia.ru/goods/freshman758756.html
http://narcologia.ru/goods/reboot649236.html
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