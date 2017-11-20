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エルメス　半袖Tシャツ　コットン100% メンズ
商品番号 Y99742199296
商品名

エルメス　半袖Tシャツ　コットン100% メンズ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきましてありがとうございます。【ブランド】エルメス【カラー】ミントグリーン【サイズ】着丈68㎝胸囲47㎝【状態】特に目立つようなダメージはありませんがタグがチクチクしてしまった為、内側のエルメスジャパンのタグを切ってしまいました。3年前に銀座店で購入したものです。【注意事項】used品になりますので神経質な方はご遠慮ください。ご理解ある方のみご購入お待ちしております。
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