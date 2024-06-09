DIOR KAWS BEE 長財布

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···プリント（ロゴなど）財布形···長財布素材···本革DIOR✖️KAWSのコラボ商品です数年使用しているため、写真の通りBEEの羽部分が削れています男性女性どなたでもお勧めできる財布ですDIORDiorディオールKAWSkawsカウズ財布 長財布ラウンドファスナー
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