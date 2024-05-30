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- 90s USA製 紺タグ ステューシー USS Tシャツ
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商品詳細
カラー···グレー袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）ネック···Uネック季節感···春、夏、秋、冬ビンテージ90s紺タグアメリカ製ステューシーStussyMadeinUSAサイズ:M原産国:MadeinUSA素材:コットン即購入オッケーです
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