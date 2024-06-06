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新品2023 DIOR ディオール グレー ロングジップウォレット 長財布 男女
商品番号 B83628259090
商品名

新品2023 DIOR ディオール グレー ロングジップウォレット 長財布 男女
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 19,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます(*^^*)■カラー：画像をご参照ください画像より状態をご確認くださいサイズ＆フィットサイズ：19.8x11cm(幅x高さ)クレジットカードの収納に最適なサイズ商品番号:2ESBC252DCO_H42E★状態：新品、未使用★付属品：布袋★ご購入前に必ずご確認下さい。※商品は鑑定の確実正規品になります。すり替え防止の観点から返品交換はお受け出来ません。鑑定書はございませんのでタグ等をご確認頂き正規品だと確信がもてる方のご購入をおすすめ致します。必要な画像があればアップ致しますのでお申し付け下さい。コメントなしですぐに購入OK!その他ご質問あればお気軽にどうぞ！
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