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FR2 原宿限定Tシャツ
商品番号 S87680484998
商品名

FR2 原宿限定Tシャツ
ブランド名 エフアールツー
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらの商品は6周年を向かたFR2HARAJUKUがリニューアルオープン限定Tシャツになります。RabbitMaskT-shirtバックプリントの大きいロゴがとても可愛いです。発売日に1度着用し以降クローゼットにしまっておりました。入手困難な商品なので値下げは厳しいです。検索ワードFR2原宿
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