⭐️美品⭐️HTC⭐️ナロー⭐️ターコイズ14石‼️⭐️シルバースタッズ⭐️ブラック⭐️34

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0.75inch幅（約1.9cm）のHTCのターコイズ ナロー スタッズベルトです。エンドが長くデザインされているので、トップスの裾から覗かせることができます。サイズ:34inch全長:約115cm幅:1.9cm最短82.5cm最長87.5cm＊素人採寸につき多少の誤差はお許しください。レザーカラー：ブラックストーン：ターコイズスタッズカラー：シルバー画像でお分かり頂けるように、定期的にメンテナンスを施した美品ですが、エイジング並びに中古品にご理解の無い方はご遠慮下さい。スタンダードカリフォルニア¥59,400(税込)スタンダードカリフォルニアハリウッドトレーディングカンパニーテンダーロインHTCブラックエイチティーシーブラッククロムハーツRRLラルフローレンHTCエイチティーシー