- ホーム
- >
- メンズ
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- クロムハーツ⭐︎S⭐︎Tシャツ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
クロムハーツのTシャツです。sizeS随分前にクロムハーツ原宿で購入しました。古い物ですので、白特有の黄ばみなど多少あります。普通の古着です。目立つシミや破れなどはありません。昔のクロムは生地がしっかりしてますので、まだまだ着て頂けると思います。着丈 約67cm身幅 約43cm肩幅 約45cm古着にご理解のある方のみお願い致します。プロフお読み下さい。読まれて無いと思われるご質問はスルーします。
http://narcologia.ru/goods/choice929785.html
http://narcologia.ru/goods/traverse363526.html
http://narcologia.ru/goods/Addict856018.html
http://narcologia.ru/goods/choice929785.html
http://narcologia.ru/goods/traverse363526.html
http://narcologia.ru/goods/Addict856018.html
クロムハーツ Tシャツ スターズ＆ストライプス ブラック
CHROME HEARTS クロムハーツ ホースシュー Tシャツ ブラック 【国内 ...
新品 クロムハーツ 東京 青山 20th anniversary s/s tee | フリマアプリ ラクマ
新品 クロムハーツ 東京 青山 20th anniversary s/s tee
CHROME HEARTS クロムハーツ 21AW×MATTY BOY Sex Records マッティボーイ セックスレコード 半袖Tシャツ カットソー グリーン | フリマアプリ ラクマ
未使用・希少サイズ‼️クロムハーツ ⭐️レアモデル⭐️メッシュ青黒SET | フリマアプリ ラクマ
クロムハーツ Tシャツ スターズ＆ストライプス ブラック
クロムハーツ chromehearts Tシャツ | labiela.com
クロム ハーツ セメタリー クロス Tシャツ ブラック Lサイズ | フリマアプリ ラクマ
クロムハーツ Tシャツ スターズ＆ストライプス ブラック
Chrome heartsクロムハーツ Tシャツ | labiela.com
クロムハーツ CHROME HEARTS Tシャツ
クロムハーツ Tシャツ ホノルル限定 | labiela.com