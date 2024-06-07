クロムハーツ⭐︎S⭐︎Tシャツ

クロムハーツのTシャツです。sizeS随分前にクロムハーツ原宿で購入しました。古い物ですので、白特有の黄ばみなど多少あります。普通の古着です。目立つシミや破れなどはありません。昔のクロムは生地がしっかりしてますので、まだまだ着て頂けると思います。着丈 約67cm身幅 約43cm肩幅 約45cm古着にご理解のある方のみお願い致します。プロフお読み下さい。読まれて無いと思われるご質問はスルーします。



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