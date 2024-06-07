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クロムハーツ⭐︎S⭐︎Tシャツ
商品番号 L24308656711
商品名

クロムハーツ⭐︎S⭐︎Tシャツ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツのTシャツです。sizeS随分前にクロムハーツ原宿で購入しました。古い物ですので、白特有の黄ばみなど多少あります。普通の古着です。目立つシミや破れなどはありません。昔のクロムは生地がしっかりしてますので、まだまだ着て頂けると思います。着丈　約67cm身幅　約43cm肩幅　約45cm古着にご理解のある方のみお願い致します。プロフお読み下さい。読まれて無いと思われるご質問はスルーします。
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