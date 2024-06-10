【値下げ】美品 コーチ COACH メンズベルト リバーシブル　シグニチャー

素材...本革コーチCOACHベルトシグネチャーカラー バックル：ブロンズ ベルト：茶色系シグネチャー 茶色無地のリバーシブルused品です。正規ショップで購入して３カ月間ほど使用しました。ベルトの穴真ん中部分裏表に多少の使用感はございますがまだまだ長くお使いいただけます。ご自身でサイズ調整して頂けます。現在真ん中の穴でウエスト90cm程度です。・バックル裏に少しキズがありますが使用には全く支障はありません。★光の関係で写真及び説明で実物との色でお客様の感じ方に誤差が生じる恐れはございます。気になる方、神経質な方はご購入をご遠慮下さい画像で状態ご確認をください。



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