【Sale】Aime Leon Dore Unisphereレザー キャップ

【フォロワー様5500人感謝セール現在価格から10%オフ】この度フォロワー様が5500人を超えそうなので感謝の気持ちを込めて期間限定で10%オフの値下げをさせていただきます。ご希望の方はフォローされてから、「セール希望」とコメントください。現在価格より価格を変更させていただきます。この機会に何卒よろしくお願いいたします。••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••【アイテム】AimeLeonDoreUnispherelogoCap【カラー】WhitexBrown【素材】CottonxLeather【サイズ】Free(後ろのアジャスターで調整できます。)【状態】新品未使用なのでとてもよい状態です。購入時のチャックバッグ付きです。送料無料です。こちらはAimeLeonDoreの「UnisphereCountryHat」と呼ばれる人気のキャップです。Unisphere(ユニスフィア)はニューヨーク市クイーン地区のメドウズコロナパークにある球体のランドマークです。クラシカルなデザインのベースボールキャップにユニスフィアロゴのレザーパッチとレザーブリムによる2トーンのデザインで、シンプルながらAimeLeonDoreらしいデザインになっています。シンプルな色合いなので、スウェットやデニムや軍パンなカジュアルなコーディネートだけでなく、シャツやジャケットのハズしとしても活躍します。jjjjoundやBodegaやKithがお好きな方にもおすすめです。ご質問などございましたらお気軽にコメントください。コメントなしでご購入いただいても大丈夫です。他にもエメレオンドレ別注のNewBalance550のスニーカーやアノラックパーカーやソックス、TeddySantis(テディサンティス)によるMadeinUSAのNewBalance990、ブルックスブラザーズのキャップ、米軍のヘルメットバッグのデッドストックなど多数出品しておりますので、出品者のその他の出品商品(プロフィールページ)より是非ご覧ください。素材···コットンカラー···ホワイト形···ベースボール



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