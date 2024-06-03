タイガース85周年ジャージ　セール中

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85周年記念として頂きました貴重なジャージですが着用機会がなく出品致します。黄色のサシが色鮮やかです。また昇華プリントなので剥がれ等なく メッシュ素材なので通気性も大変快適に過ごせサラッと長きに渡り愛用出来ると思います。