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タイガース85周年ジャージ　セール中
商品番号 A75759907112
商品名

タイガース85周年ジャージ　セール中
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 4,848 円
在庫状況 あり

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商品詳細

85周年記念として頂きました貴重なジャージですが着用機会がなく出品致します。黄色のサシが色鮮やかです。また昇華プリントなので剥がれ等なく　メッシュ素材なので通気性も大変快適に過ごせサラッと長きに渡り愛用出来ると思います。
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