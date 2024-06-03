90s NOS USA製 オールド コーチ ヴィンテージ 本革 レザー ベルト

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\u003e\u003e\u003eサイズ\u003c\u003c\u003cサイズ表記→32メンズレディース共にお使いいただけるユニセックスです。\u003e\u003e\u003e状態\u003c\u003c\u003cニューオールドストック。デッドストック。恐らく当時の未使用です。保管時のレザー硬化・ヒビ等ございます。\u003e\u003e\u003e説明\u003c\u003c\u003c希少。激レア。〜90年代頃のmadeinUSAデッドストックヴィンテージオールドコーチ本革ブラウンレザーブラス真鍮金具バックルウエストバンドベルトになります。\u003e\u003e\u003e紹介\u003c\u003c\u003c長年集めた#古着#ユーズド#USEDの#一点物#希少#レアな#コレクションを放出中です。#キレイ目#ラギット#トラッドな大人の#ビンテージ#カジュアルから#トレンドの#オーバーサイズ#ビックシルエットや#人気ブランド#ワイズ#ギャルソン#チャンピオン#リー#リーバイスや#スポーツMIX#スポーツ#ワーク#ユーロミリタリー#ミリタリー#アメカジや#ラルフローレン#ロンハーマン#RHCなど#インポート#ストリート#DC#モード#ストリート系#スケーター#アウトドアもございます。#メンズ#レディース共に使用いただける#ユニセックスです。年代は#60s#70s#80s#90sの#madeinUSA#USA製#アメリカ製#ユーロ#ヨーロッパ古着#レギュラー#アメリカ古着#US古着から#20s#30s#40s#50sの#レトロ#ヴィンテージ#vintageもございます。#古着男子#古着女子#お洒落#古着屋さんの好まれる#菅田将暉さん#奇抜#総柄#個性派も取り揃えております。\u003e\u003e\u003e注意点\u003c\u003c\u003c※写真の色味は、お使いの端末のディスプレイや設定により現物と多少異なった色味に見える場合もございます。※古着独特の匂いがある商品もあります。状態もヴィンテージ古着視点から判断しております。ヴィンテージ品、古着にご理解のある方のみご購入よろしくお願い致します。※即ご入金可能な方のみコメント無し即購入OK。一点物のため質問中であっても売り切れてしまう場合もございます。※ユーズドの為神経質な方はご遠慮ください。