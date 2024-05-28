【新品】マッサーノ シュリンクレザー ベルト 80 S 焦げ茶

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#ＫＪ＿全品一覧⇦クリック#ＫＪ＿小物＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿ベルト＿一覧⇦クリック#ＫＪ＿メンズ＿ビジネス～キレカジ＿一覧⇦クリック【 アイテム説明 】・柔らかくしなやかなシュリンクレザーを使用したイタリア製のバックルベルト。・触れるだけで上質さを感じ取れる、良い革を使用。使うほどにしなやかさが増し、レザーの風合いが深まります。・スーツスタイルやジャケパンスタイルのみならず、様々なスタイルに馴染む汎用性の高いデザイン。・スタイリングの小粋なアクセントとしてお楽しみ頂けます。【 ブランド紹介 】ステファノマーノやマニウノなどの高級レザーバッグブランドを扱い、マグナーニなどの革小物を企画生産するYAMANI社取扱いのイタリア革小物ブランド、Massarnoマッサーノ。素材の良さを生かしながらも大人の色気を醸し出す、高級感のあるベルトブランド。イタリアの香りがする小粋なスタイリングに幅広くコーディネイトできるラインナップです。過去には銀座三越のイベントにて、ザネラート、トラモンターノ、ボルドリーニセレリアなどと並んでポップアップイベントを開催。お好きな方はご存じと思います。これまでに、イセタンメンズやユナイテッドアローズなど取り扱い。【 商品詳細 】国内定価：１４，３００円（税込）生産国：イタリアお色：ダークブラウン系付属品：紙タグ表記サイズ：80/95全長（バックル込み）：約94cm 幅：約2.9cm 約74.5cm～約94.5cmに対応（ピン先１cmより計測）５穴若干の誤差はご容赦下さい。※リングベルトなど、バックルの形状により、計測値が通常のベルトよりも長い場合があります。新品未使用保管時の軽微な小キズ/スレ/汚れ/原皮の筋/金具くすみはご容赦ください。シュリンク感に若干の個体差あり。※カテゴリ/ブランドは 同系をおかりしている場合があります。素材...本革カラー...ブラウン