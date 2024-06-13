【美品】ダンヒルカードケース

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商品詳細
ダンヒルのカードケースを愛用しておりましたが別のものに買い替えたため、出品いたします。12ポケットおよび中面両サイドにもポケットがあるのでたっぷりカード、診察券等格納できるものになってます。経年使用によりややポケットが膨れているなどはご理解いただければと思います。#ダンヒル#dunhill#ルイヴィトン#カルティエ#財布#カード#カード入れ#カードケース#長財布#ブランド
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