NIKE WMNS AIR MAX 90 WHITE ナイキ エア マックス

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商品詳細
NIKEWMNSAIRMAX90WHITEナイキエアマックス90ホワイトレディースローカットスニーカーカジュアル24cm【ブランド】NIKE【表記サイズ】24.5cm【品番】CQ2560-100【色】ホワイト【状態】全体的に少し使用感、薄汚れがございます。アッパー、ミッドソール共に全体的に使用感、薄汚れがございます。ソールは、しっかり残っていますので、まだまだ履いて頂ける状態です。全体的に少し使用感、薄汚れがございますが、着用は問題なく可能な状態です。値下げ交渉可能です◉USED品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。※照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。メインカラー···ホワイト
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NIKE WMNS AIR MAX 90
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