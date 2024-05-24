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NIKE WMNS AIR MAX 90 WHITE ナイキ エア マックス
商品番号 G71819050244
商品名

NIKE WMNS AIR MAX 90 WHITE ナイキ エア マックス
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,280 円
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商品詳細

NIKEWMNSAIRMAX90WHITEナイキエアマックス90ホワイトレディースローカットスニーカーカジュアル24cm【ブランド】NIKE【表記サイズ】24.5cm【品番】CQ2560-100【色】ホワイト【状態】全体的に少し使用感、薄汚れがございます。アッパー、ミッドソール共に全体的に使用感、薄汚れがございます。ソールは、しっかり残っていますので、まだまだ履いて頂ける状態です。全体的に少し使用感、薄汚れがございますが、着用は問題なく可能な状態です。値下げ交渉可能です◉USED品になりますので、ご理解ある方のみご購入ください。※照明や撮影環境、お使いのモニター設定状況により実物とお色が違って見える場合がございます。予めご了承ください。メインカラー···ホワイト
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