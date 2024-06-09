ティファニー　スパイラルノット　リング　sv925 16号

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商品詳細
ブランド名：ティファニー状態ランク：Aランクライン：カラー:シルバー素材：sv925サイズ:内径:約1.9cm16号ポケット：付属品：画像内にあるものが全てになりますシリアル及び刻印：内側にブランド刻印状態：目立つ傷も無く綺麗な状態です。状態ランクにつきまして【N】 新品【S】 未使用品（展示品など）【A】 傷汚れが少なく状態の良い商品【B】 程よい使用感や多少の傷、汚れはあるが程度良好の商品【C】 使用感の他、目立つ傷や汚れが見れる商品【D】 かなり大きな痛みがある難あり商品※ブランドオークションで仕入れました確実な正規品の商品となります。EA113
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