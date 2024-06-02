【デッドストック】80s 激レアカラー　バラクータG9 イングランド製　ブルー

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この度は数ある商品の中から、ご覧いただき有り難う御座います。コメント、価格交渉可能な範囲で対応致します。アイテム【デッドストック】80s激レアカラー バラクータG9イングランド製 ブルーこれ以上ないお品です。80sイングランド製バラクータのg9のデッドストックです。滅多に見かけないブルーの色はオシャレさを演出。サイズもゴールデンサイズの40。optiジップが80sの証。手放すか悩んでますので大幅なお値下げ等はおやめください○サイズ 裄丈86身幅56着丈63平置き実寸。他にもCOACH、GUCCI、CELINEなどその他ブランドバッグ等出品中です。是非ご覧下さい☺︎︎︎︎○状態新品未使用 デッドストック自宅保管ご理解の程よろしくお願いしますこの機会にいかがでしょうか？？○カラーブルー紺○素材コットン○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。burberryバーバリー オールドプラダプラダOLDPRADAPRADAOLDvintage2wayショルダーバッグビジネスバッグハンドバッググラブタンレザーヴィンテージUSAゴールド金具金具内ポケットチャーム80's90'sターンロックユニセックスメンズレディース人気美品レア財布apcオールドセリーヌセリーヌFURLAオールレザーCOACHオールドコーチPRADAプラダFerragamoフェラガモBurberryバーバリーTOD’SトッズGUCCIグッチCELINEセリーヌなどのブランド品を多数出品してますのでよろしければご覧下さい