ご覧いただきありがとうございます。【プロフの一読をお願い致します】COOTIEクーティとMAGICALDESIGNマジカルデザインがコラボした指輪リングになります。サイズは14号程度です。写真にてご確認ください。素人採寸ですのでご理解のほど宜しくお願い致します。色：シルバー付属品：巾着素材：シルバー950・大事に愛用しておりましたがあくまでも使用済みの為、多少の使用感(小傷など)は感じるかもしれないので神経質な方はご遠慮下さい。商品すり替え防止の為、返品、返金は対応致しませんのでご理解ください。※プチプチで簡単に梱包して配送させて頂きますのでご理解ください。カラー···シルバー材質···シルバー



COOTIE Rose Ring マジカルデザイン | hartwellspremium.com



定価38880円 美品 COOTIEクーティー × Magical Designマジカルデザイン ...



COOTIE Rose Ring マジカルデザイン | www.carmenundmelanie.at



定価38880円 美品 COOTIEクーティー × Magical Designマジカルデザイン ...



COOTIE×MagicalDesign/クーティー×マジカルデザイン Compadre Rose ...



COOTIE Rose Ring マジカルデザイン | www.carmenundmelanie.at



COOTIE/クーティー 新作のご案内： Magical Design 「Compadre Wallet ...



COOTIE Rose Ring マジカルデザイン | www.carmenundmelanie.at



COOTIE Rose Ring マジカルデザイン | hartwellspremium.com



COOTIE Rose Ring マジカルデザイン | www.carmenundmelanie.at



2023年最新】クーティー マジカルデザインの人気アイテム - メルカリ



2023年最新】クーティー マジカルデザインの人気アイテム - メルカリ



COOTIE】 ローズリング マジカルデザイン 14号 950-



COOTIE / クーティ Compadre Rose Bangle (Magical Design) バングル ...



美品 21号 クーティー マジカルデザイン コラボ スカル リング 指輪