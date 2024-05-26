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COOTIE Rose Ring マジカルデザイン
商品番号 A80073786233
商品名

COOTIE Rose Ring マジカルデザイン
ブランド名 クーティー
特別価格 税込 5,499 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。【プロフの一読をお願い致します】COOTIEクーティとMAGICALDESIGNマジカルデザインがコラボした指輪リングになります。サイズは14号程度です。写真にてご確認ください。素人採寸ですのでご理解のほど宜しくお願い致します。色：シルバー付属品：巾着素材：シルバー950・大事に愛用しておりましたがあくまでも使用済みの為、多少の使用感(小傷など)は感じるかもしれないので神経質な方はご遠慮下さい。商品すり替え防止の為、返品、返金は対応致しませんのでご理解ください。※プチプチで簡単に梱包して配送させて頂きますのでご理解ください。カラー···シルバー材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/manufacture681441.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric551845.html
http://narcologia.ru/goods/assessor773203.html

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