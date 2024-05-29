エルメス　シェーヌダンクル　リング

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リング 54フランス 14エルメス・シェーヌダンクル リング1938年、エルメスファミリーの1人ロバートダマスが、船のアンカーからインスピレーションを受けデザインし登場したシェーヌダンクル。シックでスポーティ、ナチュラルにバランスの取れたこの宝石のような形状は、美しい指先からより美しい光沢を放ちながら自信と気品を演出してくれます。彫刻のように美しいジュエリーリング。ご自身へのご褒美に、または大切な人へのプレゼントとしていかがでしょうか。イタリア製シルバー 925/1000幅 : 1.1 cmsize：55首都圏ブティックで購入ブランド品の返品はすり替え防止の為ご遠慮下さい。ご理解ご納得の上でご購入をお願い致します。