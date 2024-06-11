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KENZO ZIP CARD FOLDER
商品番号 X78984981668
商品名

KENZO ZIP CARD FOLDER
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 2,925 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KENZOZIPCARDFOLDERケンゾーKENZOユニセックスカードケース5PM506L99表地：牛革100％裏地：コットン100％カード入れ×5　小銭入れ(ファスナー開閉式)×1生産国：MADEINITALYKENZOフラグメントケース渋谷の正規店で購入正規タグありキャッシュレスの今に最適なフラグメントケース多少使用感はありますが、綺麗な状態です。#ボッテガヴェネタ#バレンシアガ#NIGO#HUMANMADE
http://narcologia.ru/goods/freshman220356.html
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