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KA-600 大正琴用アンプ　琴伝流
商品番号 X13189904581
商品名

KA-600 大正琴用アンプ　琴伝流
ブランド名 Xsmall
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

型番：KA-600メーカー：FUJIDENSIONKYOU日本製大正琴琴伝流で販売されているアンプです。取っ手がありますので一人で運搬できる程度のものです。ステージなどで使ってましたのでそれなりに使用感あります。音が出るというところまでは確認済みです。全てのジャックが生きているかは未確認です。#アンプ#スピーカー#大正琴#琴伝流
http://narcologia.ru/goods/calling436750.html
http://narcologia.ru/goods/mythic863935.html
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KA-600 大正琴用アンプ　琴伝流
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