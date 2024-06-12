KA-600 大正琴用アンプ　琴伝流

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商品詳細
型番：KA-600メーカー：FUJIDENSIONKYOU日本製大正琴琴伝流で販売されているアンプです。取っ手がありますので一人で運搬できる程度のものです。ステージなどで使ってましたのでそれなりに使用感あります。音が出るというところまでは確認済みです。全てのジャックが生きているかは未確認です。#アンプ#スピーカー#大正琴#琴伝流
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