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(ジャンク品) Carvin NE18-8 18 Neo Speaker 2本
商品番号 R98661478433
商品名

(ジャンク品) Carvin NE18-8 18 Neo Speaker 2本
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

(ジャンク品)CarvinNE18-818NeoSpeaker-600w8ohmカービン18インチウーハー2本音は出ますが両ユニット音量上げるとピークでビビりが出ますマグネット、コイル付近から、異音が発生してます原因は分かりません互換性のあるボイスコイルを２つお付けしますネットで調べる限りは下記のリコーンキットのサイズです↓ボイスコイル:カプトンフォーム、内径3.895インチ、フォーム高さ2.5インチ、巻線幅0.945インチ、8オームお付けする物は内径99.0㎜のコイルですので近い物かと思います裏面金属部腐食ございます18インチにしては軽量なウーハーですModelNE18-8Power600WFreqResp40-2.5kHzNomImp8Re(Ohms)5.5Vc(dia/In)4Le(mH)1.43Qms4.40Qes0.52Qts0.46Xmax(mm)7Eff%2.32Fs(Hz)41Mms(g)190Vas(L)182SPL(dB)97
http://narcologia.ru/goods/manufacture763341.html
http://narcologia.ru/goods/recommended217290.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit129486.html
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