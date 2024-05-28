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K18喜平リング 12面
商品番号 M83297346814
商品名

K18喜平リング 12面
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 19,270 円
在庫状況 あり

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商品詳細

K1812面トリプル　重さ　3gサイズ17〜19号　　購入日R57/24定価58000円買ってから付ける事が無かったので出品致します。キラキラしてて１つ指に付いてるだけで存在感抜群です！
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