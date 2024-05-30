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正規品 フェラガモ 二つ折り 財布 サイフ 黒 【AWY11519】
商品番号 F55438441674
商品名

正規品 フェラガモ 二つ折り 財布 サイフ 黒 【AWY11519】
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【PR:他ブランド品多数有り！是非見てね！】フェラガモのさいふです。スレ小傷あります。使用に問題ありません。ブランド：サルヴァトーレフェラガモ商品名：2つ折り札入れ型番：226021素材：レザー色：ブラック×ゴールド金具サイズ：約12×9.8×1cm付属品：無し仕様：札入れ×2　　　カード入れ×6　　　他ポケット×2質問お気軽にどうぞ。様々なブランド品多数出品中。商品は全て業者によるブランド市場にて仕入れた物で、全て正規品です。基本早い者勝ち。即買いOK。送料負担して頂ければ受け取り評価前の返品OK。タイトルの【】内の数字は当店の管理番号になります。当店は小さな店舗がある、リサイクルショップです。詳しくはプロフィールをご覧ください。【PR:他商品は、プロフィール又はこちらから→#買取横丁】
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