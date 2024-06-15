ロロピアーナ　カシミア92%ジャケット

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これからの季節に活躍するロロピアーナのカシミア92%のジャケットです。イタリア製。サイズはM。2年前、オークションサイトで未使用のものを購入。サイズが少し小さかったため試着のみの使用です。イタリア製。鮮やかな青。高級カシミアの触感です。肩幅約42cm、袖丈約65cm、身幅約46cm、着丈約74cm（素人採寸なので誤差はご容赦ください）。24時間換気、夏は24時間除湿の部屋にある防虫・防湿対策をしたクローゼットで保管していました。★保管時にできたシワがあります（写真をご確認ください）。クリーニングに出してからとも思いましたが、新品に近いそのままの状態で出品します。その分、購入時よりお安くしています。#ロロピアーナ#ロロ・ピアーナ#カシミア