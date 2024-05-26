希少【NIKE】ACG Air Revaderchi

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商品詳細
NikeACGAirRevaderchisize 26.0■商品説明ACGエアリバデルチ DIRTDONTHURTトレイルランニング、マウンテンバイクでのサイクリング、そしてあらゆる冒険のためにデザインされたACGのアイコンが帰ってくる。足首全体を包み込む編み構造がかかとをしっかりと固定し、悪天候から保護。強力なトレッドが、どんな不安定な路面でも確かなトラクションを発揮する。エアリバデルチは、今も変わらず常に一歩先を行くシューズだ。
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