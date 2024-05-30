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商品詳細
材質···シルバー【商品仕様】◆チェーン長さ（約）50.0cm+5.0cm(アジャスターチェーン付き)◆ペンダント（約）直径1.8cm×D0.3cm◆カラーシルバー×ブルー◆素材ステンレススチール316L×マザーオブパール
http://narcologia.ru/goods/kindness475705.html
http://narcologia.ru/goods/diamond161458.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi76147.html
POLICE マザーオブパール ペンダント ステンレスネックレス
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