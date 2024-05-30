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POLICE マザーオブパール ペンダント ステンレスネックレス
商品番号 Y68417348618
商品名

POLICE マザーオブパール ペンダント ステンレスネックレス
ブランド名 ポリス
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバー【商品仕様】◆チェーン長さ（約）50.0cm+5.0cm(アジャスターチェーン付き)◆ペンダント（約）直径1.8cm×D0.3cm◆カラーシルバー×ブルー◆素材ステンレススチール316L×マザーオブパール
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