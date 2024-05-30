ARIZONA FREEDOM K18　ネックレス

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アリゾナフリーダムのネックレスです。ネックレス部分 シルバートップ部分 K18 シルバー付属品 ケース未使用品ではございませんので、傷や経年劣化はご容赦くださいませ。状態は写真をご確認ください。一度人の手に渡っているお品物ですので、細かな状態を気にされる方はご購入をお控えください。先に購入された方を優先させていただきますのでご了承くださいませ。トラブル防止のため、気になることがあればご質問いただき、ご納得された上でのご購入をお願いいたします！ご購入の前にプロフィールを読んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします☺︎2023091501523