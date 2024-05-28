COACH 長財布 ベースボール ステッチ ブラック

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#tamagonoie☆saleフォロー割しています こちらは並行輸入品の商品です。☘️ご購入の前に必ずプロフィールをお読みいただきますようお願いいたします。▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄ ❤️オススメポイント❤️コーチのメンズ長財布です。上質なブラックレザーにベースボールステッチのアクセントが印象的でスタイリッシュなデザインです。シンプルなので、永らくご愛用いただけると思います。■型番 :F21369◎サイズ横幅×高さ×マチ:約10cm×19cm×2cm◎重さ：約170g◎仕様 ファスナー開閉 内部様式：ファスナー式小銭入れ×1、 札入れ×2◎素材:レザー◎付属品:ケアカード◎購入場所:アメリカコーチ◎発送 :簡単梱包でギフト対応はしておりません。(箱や袋はついていません)⭐️他にも出品しています#tamagonoie☆sale ▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄▹◃┄▸◂┄#ブランド財布 #プレゼント#シグネチャー#レディース財布 #ユニセックスカラー···ブラック