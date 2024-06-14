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【7 1/4】 KITH NEW ERA 59FIFTY LA DODGERS
商品番号 N34613462268
商品名

【7 1/4】 KITH NEW ERA 59FIFTY LA DODGERS
ブランド名 キス
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

KITHNEWERA59FIFTYMLBLADODGERS/キスニューエラ59FIFTYMLBロサンゼルスドジャースカラー:DodgersBlueサイズ:71/4(57.7cm)状態:5回程度購入先:KITHHOLLYWOOD(4-5年前)注意事項：商品は、お写真をご確認いただき、ご理解いただいた上でご購入をお願いします。返品および返金はご対応致しかねます。商品検品は行なっていますが、元からの接着剤のはみ出し、小さな傷や箱キズ/へこみ等はご了承下さい。発送はらくらくメルカリ便の宅急便コンパクトの箱タイプとなります。若干抑えての発送となります。抑えず発送希望の方は、必ず購入前にご連絡いただき、別途追加料金(+¥850)にてご発送にさせて頂きます。ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。#KITH#kith#キス#NEWERA#ニューエラ#59FIFTY#CAP#キャップ#MLB#メジャーリーグベースボール#LOSANGELESDODGERS#LosAngelesDodgers#ロサンゼルスドジャース素材···ウール
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