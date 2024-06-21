ポケモンカード 仰天のボルテッカー新品未開封 シュリンクなし

仰天のボルテッカー※未使用未開封ですが、こちらはシュリンク店頭にて剥がされてしまっております商品です。プチプチ\u0026梱包簡易包装袋二重。完璧を求める方✖︎！素人保管となりますので細かく気になる方は購入不可計1点評価悪い方不可！スグにお支払いいただけない方も不可！※他でも出品している為、必ず1度コメントください。場合により、購入された方優先！売り切れた場合は取り消し致します！配送による事故などは一切の責任受けません。新品未使用☆新品未使用ですが、1度は人の手に渡りました中古品となりますのでご了承ください。☆細かい傷など気になる方、神経質な方、ご連絡取れない方のご申請はトラブルの元となりますのでご申請不可とさせて頂きます。購入前に必ず一言コメントくださいm(__)m必ずご理解頂ける方のみのご購入をお願い致します！袋二重での簡易包装です！細かく気になる方購入不可！



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