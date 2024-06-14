■新品限定特価■馬革！牛革！収納力抜群！シンプルで実用的！メンズロングウォレット

カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革馬革を使用したシンプルで実用的な長財布メンズが登場！！本体の外側は革の中でも特に重宝され独特な輝きを放つ馬革を使用！素材は厳選されたものだけを使用しているUnitedHOMMEがお送りする「President」ラインの逸品！！見た目はスマートでシンプルですが、収納力抜群の長財布メンズです。カード収納は横に６ヶ所、縦に８ヶ所あります。お札収納部はたっぷり入れることができる拘りの長財布メンズです。小銭入れはファスナー式を採用しております。機能性・実用性に富んだ、まさにPresidentモデル、長財布メンズです。■ブランド：UnitedHOMME-President-ユナイテッドオムプレジデント■商品名：長財布メンズUnitedHOMME馬革牛革■品番：UHP-1128■カラー：ブラック■サイズ：（約）縦9.8cm、横19.8cm、マチ2.5cm■素材：外側/馬革、内側/牛革、一部合皮■収納：札入れ×1、ファスナー式小銭入れ×1、カード収納×14、その他収納×2■箱ナシ#新品未使用 #財布 #送料無料 #即購入歓迎#コメント不要



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