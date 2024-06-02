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クロムハーツ
商品番号 K95029389670
商品名

クロムハーツ
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 33,840 円
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商品詳細

ロサンゼルスのクロムハーツ購入マッティボーイSEXRECORDSバケットハットほぼ顧客限定販売された希少なアイテムになります。未使用に近い状態です。スクロールのシルバーラベルにレザーワッペンが使用されていてかなりかっこいいです。探していた方気になる方は質問お待ちしております。
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