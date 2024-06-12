I-24 エヴァンゲリオン ネルフ ロゴ 初号機カラー 激レア キャップ 141

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I-24エヴァンゲリオンネルフロゴ初号機カラー激レアキャップ141★レアなニューエラ、他ブランドも大量に出品中‼︎★#ref2020vintage【重要事項】出品物は国内外から仕入れたUsed品やVintage品になり、仕入れ時から折りジワ・シワ感がある物も多数ある為、出品前に自宅クリーニング等の手入れをしておりますが、中古品につき汚れや傷がある場合が御座います。目立つモノにつきましては画像や説明文に記載しますが画像の光加減によっては感じ方が違うと思いますので、気になる点があられる場合は、御購入前に必ずご質問を頂きますようお願い致します。専門店での新品購入と同じクオリティーを求められる場合は、御希望にはお応え出来ないと思います‼︎【目立つ汚れや傷は記載しますが写真からも判断出来ないような微々たるシミや色褪せ等が稀にある場合が御座います】配送方法につきましては、双方の安心かつ安全なお取引を確保する為、らくらくメルカリ便やゆうゆうメルカリ便の匿名での配送方法で、発送させて頂きたいと思います。梱包状態に関しましても画像を載せておりますので、必ずご確認下さいませ。また、曲げずにそのままの形で配送を希望する方は、+300円で大きめのパッキンで発送しますので、購入前にメッセージお願い致します。NERVネルフ新世紀エヴァンゲリオンに登場する組織「特務機関NERVネルフ」の略称。主人公・碇シンジ達の所属する国連直属の超法規的武装組織。汎用人型決戦兵器・人造人間エヴァンゲリオンを保有し、人類の敵・使徒の調査・研究、そして殲滅を主要任務としている。使徒殲滅作戦時には国連および日本政府から戦闘指揮権のほぼ全てを委任されている他、戦略自衛隊の試作兵器の徴発など様々な超法規的措置を行う権限を認められている。何よりバイザー裏の初号機カラーのパープルがポイント!状態は、全体的にはキレイですが、サイドからバックにかけて、経年変化による変色がややあります。サイズはアジャスターにて調節可能。#ref2020vintage#cap#キャップ#デザイン#モノトーン#パープル#エヴァンゲリオン#ネルフ#初号機