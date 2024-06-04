ジミーチュウ　長財布　ブラック

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商品詳細
財布形···長財布3年ほど前に東急メンズ館東京で購入しました。ブラックベースのゴールド✖️シルバー✖️グレーのスターマークの長財布です。3年の間で、7-8回ほどしか使用していませんので、商品状態は凄くいいと思います。
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